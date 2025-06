Straßen überflutet, Baum fällt auf Auto: Was das Hochwasser im Raum Rochlitz und Mittweida angerichtet hat

Starker Regen hat am Sonntag zu mehreren Feuerwehreinsätzen geführt. Straßen wurden von Schlamm überschwemmt. In Hartha traf ein Baum ein Auto, in Mittweida war ein Einkaufsmarkt betroffen.

Mittelsachsen hat ab Sonntagnachmittag ein starkes Gewitter erreicht. Besonders der Raum Rochlitz und Mittweida war betroffen. Mittelsachsen hat ab Sonntagnachmittag ein starkes Gewitter erreicht. Besonders der Raum Rochlitz und Mittweida war betroffen.