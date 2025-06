Streit bei „Pigmentstörung“ in Geringswalde: Vier Personen verletzt

Ein betrunkener Mann soll bei der Veranstaltung für Ärger gesorgt haben. Er und drei weitere Personen wurden verletzt.

Bei der Veranstaltung „Pigmentstörung“ in Geringswalde ist es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung gekommen. Laut Polizei soll gegen 2.30 Uhr ein 33-Jähriger einen 49-Jährigen im Streit mit einer Flasche geschlagen haben. Der 49-Jährige kam leicht verletzt in eine Klinik. Ein Sicherheitsdienst verwies den 33-Jährigen des Areals. Dabei...