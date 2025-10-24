Streit um geplante Flüchtlingsunterkunft: Hartha hat kein Vorkaufsrecht für das „Hamimex“

Hartha verliert die letzte Möglichkeit, den „Hamimex“-Kauf zu verhindern. Der Stadtrat fühlt sich machtlos – und ruft zum Protest gegen die Pläne des Landkreises auf.

Der geplante Erwerb des ehemaligen „Hamimex“-Gebäudes zur Unterbringung von Geflüchteten hält Hartha weiter in Atem. Schon Anfang September war die Stimmung in der Hartharena hochgekocht, als rund 850 Bürger teils lautstark gegen die Pläne des Landkreises protestierten. Nun flammte die Debatte erneut im Stadtrat, der ebenfalls in der...