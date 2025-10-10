Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der Nacht zum Donnerstag war die Feuerwehr im Großeinsatz. 1200 Strohballen standen in Flammen.
In der Nacht zum Donnerstag war die Feuerwehr im Großeinsatz. 1200 Strohballen standen in Flammen. Bild: graf: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Strohballen-Brand bei Geringswalde: Welche Erkenntnisse hat die Polizei?
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Und wieder hält brennendes Stroh Einsatzkräfte wie Anwohner in Atem. Inzwischen glauben weder Polizei noch Anwohner an Zufälle, denn eine Häufung gleichgelagerter Fälle scheint unübersehbar.

Nach einer Serie von Bränden in der Region im August, bei denen jeweils Strohballen in Flammen aufgingen, hält nun ein neuerlicher Brand auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Arras Ermittler und noch immer die Feuerwehren Geringswalde und Arras in Atem. In der Nacht zum 9. Oktober gingen 1200 Strohballen in Flammen auf.
