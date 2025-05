Tabak in Geringswalder Einkaufsmarkt gestohlen - Alarm ausgelöst

Die Täter hatten die elektrische Schiebetür aufgehebelt. Zudem trafen sie eine ungewöhnliche Vorsichtsmaßnahme.

Einbrecher haben sich am Donnerstag, 29. Mai, einen Einkaufsmarkt in Geringswalde zum Ziel genommen. Das hat die Polizei berichtet. Die unbekannten Täter haben die elektrische Schiebetür des Supermarktes an der Dresdener Straße aufgehebelt, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Sie sind daraufhin auf der Suche nach passender Beute in die...