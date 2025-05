Tag der Befreiung: Kundgebung in Rochlitz geplant

Gemeinsam soll an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren erinnert werden.

An das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren soll am Donnerstag in Rochlitz erinnert werden. Zum Tag der Befreiung am 8. Mai ist von 17 bis 19 Uhr am Donnerstag in Rochlitz eine Kundgebung geplant. Sie findet auf dem Vorplatz des Bahnhofs, am Sowjetischen Ehrenmal, statt, informierte Stanley Weber, Vorstandsmitglied vom Ortsverband...