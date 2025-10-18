Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Hortkinder in Rochlitz hatten mit einem Schaf einen ungewöhnlichen Gast zu Besuch.
Die Hortkinder in Rochlitz hatten mit einem Schaf einen ungewöhnlichen Gast zu Besuch.
Rochlitz
Tierischer Besuch im Hort: Schaf begeistert Rochlitzer Kinder
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Hort St. Nikolaus in Rochlitz hatte ungewöhnlichen Besuch: Ein Zwergschaf der Rasse Ouessant begeisterte die Kinder.

Der Hort St. Nikolaus in Rochlitz hatte einen ungewöhnlichen Besucher zu Gast. In den Herbstferien besuchte ein Zwergschaf der seltenen Rasse Ouessant die Mädchen und Jungen des Horts St. Nikolaus. „Die Kinder waren mit Begeisterung dabei, als sie das Schaf fütterten und dabei seine sanfte, neugierige Art entdeckten“, sagte Sarah Zürner,...
Mehr Artikel