Tierpark Köbe in Penig: Zwergziegen haben Weihnachten Nachwuchs bekommen

Rochlitz
Die Köbe am Markersdorfer Weg in Penig ist auch als kleinster Zoo Ostdeutschlands bekannt und hat bei freiem Eintritt weiter täglich geöffnet.
Schneebedeckt zeigt sich auch der Naturpark Köbe in Penig. Nur wenige Besucher finden derzeit bei strengem Frost den Weg in Ostdeutschlands kleinsten Zoo. Dabei sind fast alle Tiere weiter an der frischen Luft. Sie werden täglich von Mario Reinhardt gefüttert, so auch die Minipferde, deren dickes Fell gut gegen die Kälte schützt.
