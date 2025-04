Tödlicher Unfall im Norden von Mittelsachsen

Ein VW-Transporter verunglückte ohne Fremdeinwirkung bei Döbeln und prallte gegen einen Telefonmast. Der Fahrer starb noch am Unfallort.

Ein tragischer Unfall hat sich am Samstagmorgen in der Gemeinde Jahnatal nördlich von Döbeln ereignet. Gegen 9 Uhr kam im Dorf Kattnitz ein VW-Transporter auf der Goldbergstraße in Richtung Zschaitz nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Telefonmast. Der 44-jährige Fahrer des Lieferwagens verstarb noch am Unfallort.