Prozessauftakt gegen drei Mitglieder der Familie war bereits am 25. August vor dem Landgericht Chemnitz.
Prozessauftakt gegen drei Mitglieder der Familie war bereits am 25. August vor dem Landgericht Chemnitz. Bild: Harry Haertel/Archiv
Die Figur der Justitia, der römischen Göttin der Gerechtigkeit, über dem Eingang des Landgerichts Chemnitz.
Die Figur der Justitia, der römischen Göttin der Gerechtigkeit, über dem Eingang des Landgerichts Chemnitz. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
Eine Kriminal-Biologin zeigt eine mit Drogen versetzte Kräutermischung, sogenannte „Legal Highs" (Symbolfoto).
Eine Kriminal-Biologin zeigt eine mit Drogen versetzte Kräutermischung, sogenannte „Legal Highs“ (Symbolfoto). Bild: Fredrik von Erichsen/dpa/Archiv
Prozessauftakt gegen drei Mitglieder der Familie war bereits am 25. August vor dem Landgericht Chemnitz.
Prozessauftakt gegen drei Mitglieder der Familie war bereits am 25. August vor dem Landgericht Chemnitz. Bild: Harry Haertel/Archiv
Die Figur der Justitia, der römischen Göttin der Gerechtigkeit, über dem Eingang des Landgerichts Chemnitz.
Die Figur der Justitia, der römischen Göttin der Gerechtigkeit, über dem Eingang des Landgerichts Chemnitz. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
Eine Kriminal-Biologin zeigt eine mit Drogen versetzte Kräutermischung, sogenannte „Legal Highs“ (Symbolfoto).
Eine Kriminal-Biologin zeigt eine mit Drogen versetzte Kräutermischung, sogenannte „Legal Highs“ (Symbolfoto). Bild: Fredrik von Erichsen/dpa/Archiv
Rochlitz
Tränen im Drogenprozess gegen Colditzer Familie: Richter verhängt mehrere Haftstrafen
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fünf Jahre nach einer spektakulären Razzia steht eine Familie im Fokus der Justiz, die in Colditz und Rochlitz Drogen im Wert von fast einer halben Million Euro gebunkert hatte. Nun fiel das Urteil.

Fast fünf Jahre liegt die Durchsuchung bei vier Mitgliedern einer Familie zurück. Gefunden wurden damals in verschiedenen Orten – neben Colditz auch in Rochlitz – verbotene Substanzen, größere Geldsummen und Waffen. Es ging um Drogen im Wert von rund 450.000 Euro, die die Polizei sicherstellte.
