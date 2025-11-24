Tränen im Drogenprozess gegen Colditzer Familie: Richter verhängt mehrere Haftstrafen

Fünf Jahre nach einer spektakulären Razzia steht eine Familie im Fokus der Justiz, die in Colditz und Rochlitz Drogen im Wert von fast einer halben Million Euro gebunkert hatte. Nun fiel das Urteil.

Fast fünf Jahre liegt die Durchsuchung bei vier Mitgliedern einer Familie zurück. Gefunden wurden damals in verschiedenen Orten – neben Colditz auch in Rochlitz – verbotene Substanzen, größere Geldsummen und Waffen. Es ging um Drogen im Wert von rund 450.000 Euro, die die Polizei sicherstellte. Fast fünf Jahre liegt die Durchsuchung bei vier Mitgliedern einer Familie zurück. Gefunden wurden damals in verschiedenen Orten – neben Colditz auch in Rochlitz – verbotene Substanzen, größere Geldsummen und Waffen. Es ging um Drogen im Wert von rund 450.000 Euro, die die Polizei sicherstellte.