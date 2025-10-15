Traktor übersehen: Frau wird bei Unfall in Tauscha verletzt

Rochlitz
Eine Autofahrerin kollidierte in Tauscha mit einem Traktor. Der Unfall führte zu einer Straßensperrung und einer Verletzten. Die Ursache ist unklar.
Die Feuerwehren Tauscha und Penig wurden zu einem kuriosen Unfall gerufen. Im Peniger Ortsteil Tauscha war eine Frau mit ihrem Pkw auf der S57 unterwegs, als sie an der Kreuzung Tauscha/Chursdorf auf einen stehenden Traktor auffuhr. Der Unfall, bei dem die Fahrerin verletzt wurde und ins Krankenhaus gebracht werden musste, ereignete sich laut...
