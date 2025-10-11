Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Über ein aufgehebeltes Fenster (Symbolbild) sind Einbrecher in einen Firmenraum gelangt.
Über ein aufgehebeltes Fenster (Symbolbild) sind Einbrecher in einen Firmenraum gelangt. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa/Archiv
Über ein aufgehebeltes Fenster (Symbolbild) sind Einbrecher in einen Firmenraum gelangt.
Über ein aufgehebeltes Fenster (Symbolbild) sind Einbrecher in einen Firmenraum gelangt. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa/Archiv
Rochlitz
Tresor bei Einbruch in Harthaer Firma gestohlen
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einbrecher haben in einem Firmenraum den Tresor entdeckt und ihn gleich samt Inhalt gestohlen.

Mit dem Knacken eines Tresors haben sich Einbrecher in dem Fall gar nicht erst aufgehalten, sondern ihn gleich samt Inhalt gestohlen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Samstagvormittag mitteilte, haben unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag zu Freitag ein Fenster einer Firma in Hartha aufgehebelt und sind so in das Gebäude gelangt. Ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.10.2025
1 min.
Einbrecher plündern Garage im Erzgebirge – Simson und Arbeitsgeräte weg
Die Polizei beschäftigt derzeit ein Einbruch in Lauter-Bernsbach.
In Lauter-Bernsbach haben Einbrecher ein Einfamilienhaus samt Garage heimgesucht. Der Schaden geht in die Tausende.
Jürgen Freitag
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
05.10.2025
1 min.
Einbruch in Wohnhaus in Zwönitz: Geld und Schmuck für tausende Euro gestohlen
Durch eine Terassentür verschafften sich die Einbrecher Zutritt (Symbolbild).
Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch, der sich am Samstag in Zwönitz ereignet hat. Mit Gewalt drangen Diebe in ein Einfamilienhaus ein.
Katrin Hofmann
16:20 Uhr
1 min.
Alnatura ruft Räuchertofu zurück
Das Produkt wurde von Alnatura bereits aus dem Handel genommen. (Symbolbild)
Die Haltbarkeit eines Räuchertofus kann nach Unternehmensangaben nicht gewährleistet werden. Kunden bekommen Ersatz.
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
16:24 Uhr
3 min.
U21 in EM-Quali unter Druck - Di Salvo fordert Reaktion
Trainer Antonio Di Salvo will gegen Nordirland wieder mehr Grund zum Jubeln haben.
Julian Nagelsmann hat klare Erwartungen an die U21, die nach dem 2:3 gegen Griechenland unter Zugzwang steht. Ein Eintracht-Duo fehlt, eine Schlüsselposition wird nach einem Blackout nicht verändert.
Mehr Artikel