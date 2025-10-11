Tresor bei Einbruch in Harthaer Firma gestohlen

Rochlitz
Einbrecher haben in einem Firmenraum den Tresor entdeckt und ihn gleich samt Inhalt gestohlen.
Mit dem Knacken eines Tresors haben sich Einbrecher in dem Fall gar nicht erst aufgehalten, sondern ihn gleich samt Inhalt gestohlen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Samstagvormittag mitteilte, haben unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag zu Freitag ein Fenster einer Firma in Hartha aufgehebelt und sind so in das Gebäude gelangt. Ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.