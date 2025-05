Tresorknacker und Mietnomadin: Wer kommende Woche im Amtsgericht Döbeln auf der Anklagebank sitzt

Unterschiedliche Delikte beschäftigen die Richter am Amtsgericht in Döbeln. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über ausgewählte Verfahren in der Woche ab dem 2. Juni 2025.

Montag, 8.30 Uhr, Saal 118, Diebstahl: Einem mutmaßlichen Einbrecher aus Burgstädt wird in der ersten Juniwoche der Prozess gemacht. Der 33-Jährige verschaffte sich im Oktober 2023 in seiner Heimatstadt mit Gewalt Zutritt zu mehreren Wohnungen und durchsuchte diese nach Wertsachen. Dabei plünderte er nicht nur Sparschweine und klaute Bargeld... Montag, 8.30 Uhr, Saal 118, Diebstahl: Einem mutmaßlichen Einbrecher aus Burgstädt wird in der ersten Juniwoche der Prozess gemacht. Der 33-Jährige verschaffte sich im Oktober 2023 in seiner Heimatstadt mit Gewalt Zutritt zu mehreren Wohnungen und durchsuchte diese nach Wertsachen. Dabei plünderte er nicht nur Sparschweine und klaute Bargeld...