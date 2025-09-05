Trieb beim Brand zweier Gartenlauben ein Brandstifter sein Unwesen? Polizei teilt Ermittlungsergebnis mit

Zunächst bringt ein nächtlicher Brand in Lunzenau Feuerwehrleute bis an ihre Grenzen, dann sind die Ermittler der Chemnitzer Kripo am Zug. Nun steht fest, was diese herausgefunden haben.

Kurz nach 0 Uhr ist in der Nacht zum Donnerstag die Feuerwehr der Stadt Lunzenau alarmiert worden: Über einer Gartenanlage in der Ernst-Thälmann-Straße war ein Feuerschein zu sehen. Dort standen zwei Gartenlauben in Flammen.