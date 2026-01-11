MENÜ
Bild: Claudia Weber
Bild: Claudia Weber
Rochlitz
Trotz eisiger Temperaturen: Wintergrillen in Penig begeistert
Redakteur
Von Julia Czaja
In Penig trotzten 150 Gäste der klirrenden Kälte. Das Wintergrillen bot Feuerschalen und selbstgemachte Leckereien. Und den Weihnachtsmann.

Viele Hartgesottene ließen sich von minus zehn Grad Celsius, von Schnee und eisigem Wind nicht abhalten. Stundenlang harrten sie in der Lunzenauer Straße in Penig aus. Schließlich hatte das Wintergrillen des Feuerwehrvereins Penig etliche Höhepunkte zu bieten: Feuerschalen, einen Lampionumzug für die Kinder, von den Mitgliedern des...
