Trotz Regenprognose: Freibäder Geithain und Colditz starten in die Saison

Das Freibad Geithain verspricht uneingeschränkten Badespaß, im Waldbad steht ein Teil noch nicht zur Verfügung.

Die Wettervorhersage zeigt Regen an, doch die Freibäder Geithain und Colditz starten in die Saison. Das teilt Badbetreiber Veolia mit. Los geht es am 28. Mai, 10 Uhr. Sollte es aber die ganze Zeit regnen, schließen die Bäder am Mittag wieder.