Ukraine: Warum eine Ärztin aus Erlau bereit zur Rückkehr ins Kriegsgebiet ist

Stich für Stich zeige man seine Verbundenheit. Es gibt kaum eine Frau, die in der Ukraine nicht sticke, sagt Nataliya Schreiber-Tereshchenko. Während in Deutschland am Männertag Bollerwagen und Fahrradkorsos die Straßen bestimmten, wurde in der Ukraine der Weltsticktag gefeiert. Wyschywanka-Tag, vom ukrainischen Wort für Stickerei, heißt er dort....