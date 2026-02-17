Unfall auf B 7 bei Rochlitz: Auto springt aus Graben

Einsatz für die Rochlitzer Feuerwehr: Ein Auto hebt auf der B 7 zwischen Königsfeld und Rochlitz ab und landet wieder auf der Straße.

Ein Straßengraben als Sprungschanze: Die Feuerwehr Rochlitz wurde am Dienstagvormittag zu einem Unfall alarmiert. Wie Sprecher Heiko Dost mitteilte, war eine Fahrerin mit ihrem Fahrzeug um 11 Uhr auf der B 7 von Königsfeld in Richtung Rochlitz aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Graben neben der Straße wirkte dabei...