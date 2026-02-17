MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf der B7 kam ein Auto von der Straße ab, landete nach kurzem Flug aber wieder dort.
Auf der B7 kam ein Auto von der Straße ab, landete nach kurzem Flug aber wieder dort. Bild: Michelle Kiechle
Auf der B7 kam ein Auto von der Straße ab, landete nach kurzem Flug aber wieder dort.
Auf der B7 kam ein Auto von der Straße ab, landete nach kurzem Flug aber wieder dort. Bild: Michelle Kiechle
Rochlitz
Unfall auf B 7 bei Rochlitz: Auto springt aus Graben
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einsatz für die Rochlitzer Feuerwehr: Ein Auto hebt auf der B 7 zwischen Königsfeld und Rochlitz ab und landet wieder auf der Straße.

Ein Straßengraben als Sprungschanze: Die Feuerwehr Rochlitz wurde am Dienstagvormittag zu einem Unfall alarmiert. Wie Sprecher Heiko Dost mitteilte, war eine Fahrerin mit ihrem Fahrzeug um 11 Uhr auf der B 7 von Königsfeld in Richtung Rochlitz aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Graben neben der Straße wirkte dabei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
8 min.
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.
Sylvia Miskowiec
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
06.02.2026
1 min.
Sirene schreckt Rochlitz auf: Feuerwehr rückt zur Leipziger Straße aus
Die Feuerwehr rückte in Rochlitz wegen einer Ölspur aus (Symbolfoto).
Ein Alarm mit dem Stickwort Ölspur hat am Freitagvormittag die Feuerwehr in Rochlitz ausrücken lassen. Was war da los?
Falk Bernhardt
28.12.2025
1 min.
Blitzeis im Erzgebirge: Auto überschlägt sich bei Unfall
Am Teufelsstein in Bernsbach kam es wegen Blitzeis zu einem Unfall.
Die Witterungsbedingungen am Samstagabend mit Eisglätte bereiteten Autofahrern im Erzgebirge Probleme. In Bernsbach überschlug sich ein Auto.
Niko Mutschmann
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
18:06 Uhr
3 min.
TV-Star mit Bühnen-Leidenschaft - Lambert Hamel ist tot
Gerade das Theaterspielen empfand Hamel als großes Glück.
Bösewicht, Kanzler, Familienvater - das Fernsehpublikum mochte Lambert Hamel in unterschiedlichsten Rollen. Auf der Bühne war er mehr als 50 Jahre lang vor allem in klassischen Stücken zu sehen.
Ute Wessels und Kathrin Zeilmann, dpa
Mehr Artikel