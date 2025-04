Unfall bei Biesern und Sperrung der B 107: Junge Frau schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B 107 bei Biesern ist eine Motorradfahrerin am Sonntag schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall auf der B 107 bei Biesern ist am Ostersonntag eine junge Frau schwer verletzt worden. Die 19-Jährige war am frühen Nachmittag mit ihrem Leichtkraftrad KTM in Richtung Seebitzschen unterwegs, als sie in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam. Dabei kollidierte die Frau mit einem Baum. Durch den...