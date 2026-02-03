Unfall bei Hartha: Mercedes prallt gegen Leitplanke

Rochlitz
Eine Autofahrerin verunglückte am Dienstag bei Hartha auf schneeglatter Fahrbahn. Die Straße musste für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.
Am Dienstagnachmittag ereignete sich gegen 14.45 Uhr auf der Strecke zwischen Hartha Kreuz und dem Ortsteil Gersdorf ein schwerer Verkehrsunfall. Eine Mercedes-Fahrerin war in Richtung Leisnig unterwegs, als sie etwa 500 Meter hinter dem Kreisverkehr in eine Schneewehe geriet. Sie verlor die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die...
