Unfall bei Regenguss: 18-Jährige in Rochlitz verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Mittweidaer Straße in Rochlitz ist eine junge Frau leicht verletzt worden. Die Staatsstraße war am Abend gesperrt worden.

Auf regennasser Fahrbahn ist eine junge Frau am Montag in Rochlitz mit ihrem Auto ins Schleudern geraten und gegen eine Betonmauer geprallt. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Abend erklärte, ist der Unfall gegen 17 Uhr auf der Mittweidaer Straße geschehen. Der abschüssige Abschnitt am Ortseingang vor der...