Unfall bei Wechselburg: Auto landet auf dem Dach – junge Frau verletzt

Die Fahrerin kam mit dem Wagen von der regennassen Straße ab.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgen in der Nähe von Wechselburg eine junge Frau verletzt worden. Zudem gab es Behinderungen des Verkehrs. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage informierte, ereignete sich der Unfall gegen 7.50 Uhr. Auf der Staatsstraße 242 zwischen Mutzscheroda und Wechselburg war eine...