Unfall bei Zettlitz: Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach

Rochlitz
Auf der Kreisstraße mit frischem Rollsplitt kam das Auto ins Schleudern. Nach Überschlag konnte sich die Fahrerin selbst aus dem Fahrzeug befreien.
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr zwischen dem Zettlitzer Ortsteil Methau und dem Colditzer Ortsteil Lastau ereignet. Eine 28-jährige Fahrerin war in Richtung Lastau unterwegs und geriet auf der mit Rollsplitt versehenen Straße ins Schleudern. Ihr Fiat kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.