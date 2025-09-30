Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Auto landete nah dem Überschlag auf dem Feld neben der Kreisstraße.
Das Auto landete nah dem Überschlag auf dem Feld neben der Kreisstraße.
Rochlitz
Unfall bei Zettlitz: Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Auf der Kreisstraße mit frischem Rollsplitt kam das Auto ins Schleudern. Nach Überschlag konnte sich die Fahrerin selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr zwischen dem Zettlitzer Ortsteil Methau und dem Colditzer Ortsteil Lastau ereignet. Eine 28-jährige Fahrerin war in Richtung Lastau unterwegs und geriet auf der mit Rollsplitt versehenen Straße ins Schleudern. Ihr Fiat kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb...
