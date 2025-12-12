Unfall in Colditz: Fußgänger von Auto angefahren

Rochlitz
Ein 65-jähriger Fußgänger ist von einem Audi A 6 erfasst und dabei schwer verletzt worden. Wie es zu dem Zusammenstoß kam.
Ein 65-jähriger Fußgänger ist am Donnerstag in Colditz von einem Audi A 6 erfasst worden. Das hat die Polizeidirektion Leipzig mitgeteilt. Der Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr in der Wassergasse. Der 35-jährige Autofahrer war in Richtung Am Ring unterwegs. In einer Rechtskurve betrat der Fußgänger laut Polizeibericht plötzlich die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.