Unfall in Frohburg: Drei Verletzte

Ein Moment der Unachtsamkeit führte jetzt zu einem Unfall mit drei Verletzten in Tautenhain. Die Polizei ermittelt.

Rund 30.000 Euro Blechschaden. Drei Verletzte. Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich jetzt in Tautenhain bei Frohburg ereignet hat. Eine 23-jährige Frau war mit ihrem VW Polo am 18. März auf der Kreisstraße 7990 in Richtung Frankenhain unterwegs, als sie kurz vor 7.30 Uhr die Kurve schnitt und deshalb mit ihrem Wagen auf die...