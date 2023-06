Unfall in Geringswalde: Hoher Schaden

Am Samstagvormittag ging in Altgeringswalde nichts mehr. Die Bundesstraße musste wegen eines Unfalls zweier Autos gesperrt werden. Wie am Sonntag die Polizei präzisierte, war gegen 9.20 Uhr eine 39-Jährige mit einem Renault auf der B 175 in Richtung Rochlitz unterwegs. Am Abzweig Klosterallee übersah sie vermutlich einen wegen des Verkehrs...