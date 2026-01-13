MENÜ
In Wiederau ist ein Mercedes-Linienbus mit einem Renault-Kleintransporter kollidiert.
In Wiederau ist ein Mercedes-Linienbus mit einem Renault-Kleintransporter kollidiert.
Rochlitz
Unfall in Königshain-Wiederau: Linienbus touchiert Kleintransporter
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein 24-jähriger Busfahrer touchierte mit seinem Fahrzeug einen Renault-Kleintransporter. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Ein Mercedes-Linienbus ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Wiederau mit einem Renault-Kleintransporter kollidiert. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag in einer Pressemeldung mit. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 8 Uhr auf der Königshainer Straße in Richtung Lindenstraße, als der 24-jährige Busfahrer einen...
10:46 Uhr
4 min.
Strecke der Musikwinkelbahn im Vogtland stillgelegt: Wie geht es jetzt weiter?
Frostige Zeiten am Bahnhof Gunzen. Doch ein Hoffnungsfunke glüht: Vielleicht wird die Ende 2025 still gelegte Bahnstrecke schon bald wieder in Betrieb genommen.
Seit Jahresende kann die Bahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental nicht mehr befahren werden. Gleichzeitig kamen bei einer Spendenaktion für den Erhalt der beliebten Trasse 35.000 Euro zusammen. Wie stehen die Chancen, dass es weitergeht?
Daniela Hommel-Kreißl
13.01.2026
4 min.
Ärztin in Reichenbach stellt kassenärztliche Behandlung ein: „Ich habe mal Medizin studiert, nicht Informatik“
Andrea Cornelius aus Reichenbach hat zum Jahreswechsel die kassenärztlichen Sprechstunden in ihrer Praxis eingestellt.
In Reichenbach und im Vogtlandkreis fehlt es an Ärzten. In Reichenbach stellte eine Ärztin die kassenärztliche Versorgung zum Jahreswechsel ein. Warum?
Caspar Leder
10:50 Uhr
4 min.
Baukran stürzt auf Zug - mindestens 22 Tote in Thailand
Zahlreiche Teams waren an den Bergungsarbeiten beteiligt.
In Thailand stürzt ein massiver Baukran um, ein Zug entgleist bei voller Fahrt: Viele Studenten und Pendler kommen bei dem schweren Unglück ums Leben. Was über den Unfallhergang bekannt ist.
Carola Frentzen, dpa
07.01.2026
1 min.
Auffahrunfall auf Autobahnabfahrt Döbeln-Nord
Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.
Der Fahrer eines Mercedes-Kleinbusses und eine Renault-Fahrerin wollten von der A 14 abfahren, um auf die B 169 abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision.
Holk Dohle
09.01.2026
1 min.
Zwei Verletzte bei Auffahrunfall im Erzgebirge
Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der August-Bebel-Straße in Beierfeld ein Auffahrunfall.
Auf der August-Bebel-Straße in Beierfeld fuhr ein Renault auf einen Audi. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 6000 Euro geschätzt.
Holk Dohle
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
Mehr Artikel