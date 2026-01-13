Unfall in Königshain-Wiederau: Linienbus touchiert Kleintransporter

Rochlitz
Ein 24-jähriger Busfahrer touchierte mit seinem Fahrzeug einen Renault-Kleintransporter. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.
Ein Mercedes-Linienbus ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Wiederau mit einem Renault-Kleintransporter kollidiert. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag in einer Pressemeldung mit. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 8 Uhr auf der Königshainer Straße in Richtung Lindenstraße, als der 24-jährige Busfahrer einen...
