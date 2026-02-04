Unfall: Mercedes landet bei Leisnig im Straßengraben

Eine 34-jährige Mercedes-Fahrerin verlor zwischen Bockelwitz und Polkenberg die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Sachschaden ist enorm.

Sachschaden im fünfstelligen Bereich ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Staatsstraße 31 bei Leisnig entstanden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilte, war 34-jährige Fahrerin eines Mercedes gegen 15.30 Uhr aus Richtung Bockelwitz kommend nach Polkenberg unterwegs. Bei winterlichen Straßenverhältnissen...