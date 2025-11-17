Unfall mit 1,7 Promille bei Rochsburg

Ein Betrunkener verlor zwischen Arnsdorf und Rochsburg die Kontrolle über sein Auto und landete im Graben.

Ein erheblich betrunkener Mann hat auf der Straße zwischen Arnsdorf und Rochsburg einen Verkehrsunfall verursacht. Der 49-Jährige war gegen 19 Uhr auf der Verbindungsstraße unterwegs, als er 300 Meter nach dem Ortsausgang plötzlich mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam, dabei einen Leitpfosten überfahr und schließlich im Graben landete....