Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rochlitz unter 03737 7890 entgegen.
Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rochlitz unter 03737 7890 entgegen. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Rochlitz
Unfallflucht in Burgstädt: Dacia-Spiegel als Spur
Redakteur
Von Holk Dohle
In Burgstädt rammt ein unbekanntes Fahrzeug einen VW - Schaden: rund 1000 Euro. Der Verursacher entkommt, doch sein Außenspiegel bleibt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei ermittelt zu einer Unfallflucht in Burgstädt. Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Sonnabend in Burgstädt einen am Fahrbahnrand abgestellten VW gerammt. Der Unfall ereignete sich zwischen 17 und 18 Uhr auf der Chemnitzer Straße vor Hausnummer 41, so ein Sprecher des Polizeireviers Rochlitz. Am Unfallort blieb der rechte Außenspiegel...
