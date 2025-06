Unfallflucht in Erlau: Wer hat das Ortseingangsschild umgefahren?

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen.

Erlau.

Die Polizei ermittelt in einem Fall der Unfallflucht in Erlau. Ein Zeuge hatte der Polizei am 25. Mai gemeldet, dass in der Erlauer Ortslage Beerwalde in der Straße Am Berg in Richtung Reinsdorf ein Ortseingangsschild umgefahren wurde. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte Fahrzeugteile sowie Reifenspuren. In der Ortslage Arras stießen die Beamten auf einen Pkw, der beschädigt war. In dem BMW saß die mutmaßliche, unter Alkoholeinfluss stehende Unfallverursacherin (38). Der Gesamtschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise an das Polizeirevier Rochlitz unter Ruf 03737 789-0. (fp)