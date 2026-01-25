Unfreiwilliger Fußmarsch auf Autobahn 72 zwischen Penig und Rochlitz – Polizei entdeckt gestohlenen Wagen

Rochlitz
Die Polizei ertappte einen 57-Jährigen ohne Führerschein auf der Autobahn. Mit leerem Tank und gestohlenem Fahrzeug. Die Polizei ermittelt, und es gibt noch offene Fragen.
Ein 57-jähriger Mann, der am Samstag, 24. Januar, auf der Autobahn 72 zu Fuß unterwegs war, wurde zwischen den Anschlussstellen Penig und Rochlitz von der Polizei aufgegriffen. Der Mann habe den Beamten erklärt, bei seinem Mercedes-Transporter sei der Kraftstoff ausgegangen. Die Beamten des Chemnitzer Autobahnreviers hatte einen Hinweis auf den...
