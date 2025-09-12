Unter Alkohol am Steuer in Penig ertappt

Rochlitz
Polizisten kontrollierten einen Autofahrer auf einem Parkplatz. Wie es dazu gekommen ist.
Die Polizei hat am Donnerstag, 11. September, in Penig einen Autofahrer ertappt, der sich unter dem Einfluss von Alkohol an das Steuer seines Wagens gesetzt hatte. Das berichtete die Polizei. Beamte kontrollierten gegen 11.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Leipziger Straße einen Mann, der mit einem Mitsubishi unterwegs war. Die Beamten hatten...
