Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Teichfest-Veranstalter Harald Hofmann tourt seit Tagen durch die Region, um mit 500 Plakaten möglichst viele Feierwillige zu erreichen.
Teichfest-Veranstalter Harald Hofmann tourt seit Tagen durch die Region, um mit 500 Plakaten möglichst viele Feierwillige zu erreichen. Bild: Marion Gründler
Teichfest-Veranstalter Harald Hofmann tourt seit Tagen durch die Region, um mit 500 Plakaten möglichst viele Feierwillige zu erreichen.
Teichfest-Veranstalter Harald Hofmann tourt seit Tagen durch die Region, um mit 500 Plakaten möglichst viele Feierwillige zu erreichen. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Veranstalter will Geringswalde in zahllose Farben und Effekte tauchen
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kein Teichfest ohne das Besondere, Unverwechselbare. Das ist der erklärte Anspruch von Organisator Harald Hofmann. Und das seit nunmehr zwei Jahrzehnten.

„Ich will das Einzigartige für meine Gäste.“ Zumindest für Geringswalde auf dem Festplatz am Großteich, den Teichfest-Veranstalter Harald Hofmann jeweils am letzten Wochenende im August in ein Mekka für alle Feierwütigen verwandelt. „Das Teichfest ist seit 20 Jahren mein erklärtes Herzensprojekt, und dafür ist mir kein Aufwand zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.08.2025
5 min.
Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage
Lutz Dietzel hat Käfer gefangen, damit ein Experte bestimmen kann, um welche Art es sich handelt.
Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.
Holger Weiß
18.08.2025
3 min.
Badfest Geringswalde: Letzte Party vorm Umbau
Frank Wagenbichler, Sandra Fischer und Lutz Porsche (v. l.) rüsten fürs Badfest.
Nach einem verregneten Juli und der darauffolgenden Absage startet die Stadt Geringswalde noch einmal durch und bringt Action, Sport und Klamauk in das Freibad.
Marion Gründler
09:53 Uhr
1 min.
Nach Aus im Plauener Bahnhofsgebäude: Demokratieverein Colorido startet Petition
Ein Blick in den Oberen Bahnhof. Colorido nutzte eine Fläche auf der linken Seite hinten.
Der Verein kämpft für den Erhalt der Räume im Oberen Bahnhof. Über ein Jahr lang hatte Colorido die Fläche belebt. Die Deutsche Bahn beendete das Projekt.
Claudia Bodenschatz
02.07.2025
1 min.
AC/DC-Tribute-Show: Geringswalde rockt zum Teichfest
Fürs Teichfest Geringswalde plant der Veranstalter einen Mix für alle Altersgruppen.
Das Fest zieht Gäste aus der gesamten Region an. Nach einem Jahr intensiver Vorbereitung nimmt der Organisator jetzt die letzte Hürde.
Marion Gründler
16.08.2025
4 min.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?
Kjell Riedel
09:42 Uhr
2 min.
Staugefahr auf den Autobahnen bleibt hoch
Entspannung auf den Autobahnen ist noch nicht in Sicht: Am Wochenende (22. bis 24. August) rollt unter anderem eine Heimreisewelle gen Nordwesten.
Urlauber sorgen weiter für volle Fernstraßen. Und: Auf einer vielbefahrenen Strecke droht wegen einer Sperrung zusätzliches Ungemach. Wann und wo es länger dauert - die Übersicht.
Mehr Artikel