Vereinsfest in Geringswalde wartet mit Überraschungsgast auf

Für die Party mit Tanz in den Mai ist am Großteich alles startklar. Neben Knüppelkuchen am Lagerfeuer lohnt ein Besuch auf dem Flohmarkt.

Das Hexenfeuer am Großteich in Geringswalde hat Tradition. Der beliebte Treff läutet das Geschehen am Vorabend des Maifeiertages ein. Das eigentliche vom Heimat- und Kulturverein (HKV) organisierte Vereins- und Gewerbefest beginnt 10 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen. Zuvor treffen sich Oldtimerfans am Ärztehaus an der Goldammerstraße.... Das Hexenfeuer am Großteich in Geringswalde hat Tradition. Der beliebte Treff läutet das Geschehen am Vorabend des Maifeiertages ein. Das eigentliche vom Heimat- und Kulturverein (HKV) organisierte Vereins- und Gewerbefest beginnt 10 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen. Zuvor treffen sich Oldtimerfans am Ärztehaus an der Goldammerstraße....