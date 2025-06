Verfolgungsfahrt in Rochlitz: Simsonfahrer und Polizist verletzt

Die Flucht eines 16-Jährigen endete am Dienstagabend mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Ein Polizist holte ihn zu Fuß von seinem Moped.

Rochlitz. Ein Simsonfahrer hat sich am Dienstag in Rochlitz mit den Besatzungen von zwei Polizeiautos eine Verfolgungsjagd geliefert. Laut Polizeisprecherin Sara Mourao wollten Polizisten gegen 21 Uhr zwei Simsonfahrer kontrollieren, da einer mit kaputtem Rücklicht unterwegs war. Der Fahrer gab aber Gas und fuhr bei roter Ampel in der Leipziger Straße in Richtung Innenstadt.

Mit Blaulicht und Sirene forderten die Polizisten den Flüchtigen zum Anhalten auf. Das ignorierte er und lieferte sich eine Verfolgungsfahrt. Er bog rechts in die Straße Am Regenbogen in Richtung Turnhalle ab, bis zu einem Weg, der in Richtung Peststraße führte. Dort seien die Polizisten vorerst nicht weitergekommen.

Zwei Verletzte nach Sturz

Im Noßwitzer Weg habe der Simsonfahrer versucht, einem weiteren Streifenwagen nach links auszuweichen. Dabei habe er einen Vorderreifen des Polizeiautos und einen Betonkübel touchiert. Er sei noch einmal am Streifenwagen vorbeigefahren, so Polizeisprecherin Mourao und in den Noßwitzer Weg gefahren. Ein 34-jähriger Polizist folgte ihm kurz zu Fuß und stoppte ihn, wodurch beide stürzten. Der Moped-Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 34-jährige Polizist zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Polizei ermittelt. (kru)