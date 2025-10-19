Verkaufsoffen in Rochlitz: Händler freuen sich auf Besucherandrang

Bald herrscht im Zentrum von Rochlitz auf dem Weihnachtsmarkt dichtes Gedränge. Davon wollen Händler profitieren. Grünes Licht dafür gab es jetzt.

Der Weihnachtsmarkt in Rochlitz wirft seine Schatten voraus. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für die Veranstaltung, die die Stadt mit dem Gewerbeverein auf die Beine stellt und die traditionell am zweiten Adventswochenende stattfindet, auf Hochtouren. Bis zu 2000 Gäste werden laut Rathaus in Summe erwartet; und damit etwa soviel wie im...