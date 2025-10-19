Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In wenigen Wochen ist Weihnachtsmarkt in Rochlitz. Händler wollen deshalb sonntags öffnen.
Rochlitz
Verkaufsoffen in Rochlitz: Händler freuen sich auf Besucherandrang
Von Alexander Christoph
Bald herrscht im Zentrum von Rochlitz auf dem Weihnachtsmarkt dichtes Gedränge. Davon wollen Händler profitieren. Grünes Licht dafür gab es jetzt.

Der Weihnachtsmarkt in Rochlitz wirft seine Schatten voraus. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für die Veranstaltung, die die Stadt mit dem Gewerbeverein auf die Beine stellt und die traditionell am zweiten Adventswochenende stattfindet, auf Hochtouren. Bis zu 2000 Gäste werden laut Rathaus in Summe erwartet; und damit etwa soviel wie im...
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
21.10.2025
4 min.
Rochlitz atmet auf: Weniger Straftaten, mehr Sicherheit durch mehr Polizei auf der Straße
Einen Pfeiler am Schaukelsteg in Rochlitz verunstalten Graffiti-Schmierereien.
Eigentlich können sich die Rochlitzer sicher fühlen. In der Stadt werden im Schnitt nicht mal fünf Straftaten pro Woche begangen. Doch das Sicherheitsgefühl ist oft ein anderes. Was sagt Revierleiter Jens Rödel dazu?
Alexander Christoph
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
12:58 Uhr
1 min.
Fußball-Kreispokal: Das sind die Paarungen des Achtelfinals
Das Achtelfinale im Kreispokal wird am 15. und 16. November ausgetragen.
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gibt es zwei Duelle zwischen Mittelsachsenligisten. Der Bobritzscher SV muss noch auf seinen Gegner warten.
Robin Seidler
12:55 Uhr
2 min.
Moos-Paradies Sächsische Schweiz im Fokus der Forschung
Die Sächsische Schweiz gilt als Paradies für Moosarten. (Archivbild)
Rund 500 Moosarten auf engstem Raum: Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Moose wie in der Sächsischen Schweiz. Doch sie reagieren sensibel auf Veränderungen.
30.09.2025
4 min.
HTB Rochlitz: Warum junge Männer Maurer werden wollen
Leopold Thiele (v. l.), Duy Nguyen und Henrik Wilhelm Günther wollen Maurer werden. Um den Betrieb und die Arbeitsabläufe bei HTB Rochlitz kennenzulernen, geht es auf Baustellentour.
Die HTB Rochlitz baut Hallen, Kitas, Schulen und mehr. Organisiert werden die Baustellen zwischen Chemnitz und Leipzig hinter unscheinbaren Mauern. Dafür gibt es ein Erfolgsrezept.
Alexander Christoph
Mehr Artikel