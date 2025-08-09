Verschwundene Ferkel, fliegende Fäuste und ein Rentner mit Mistgabel: Das sind die Prozesse am Amtsgericht Döbeln

Unterschiedliche Delikte beschäftigen die Richter am Amtsgericht in Döbeln. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über ausgewählte Verfahren in der Woche ab dem 11. August 2025.

Dienstag, 9 Uhr, Saal 203, gemeinschädliche Sachbeschädigung: Dieser vermeintliche Dummejungenstreich war im Herbst in Geringswalde tagelang Stadtgespräch. Vandalen hatten in der Nacht zum 19. Oktober den Rastplatz neben dem Bahnwärterhäuschen verwüstet und die überdachte Sitzgruppe aus Holz zerstört. Nicht nur die Ehrenamtler des... Dienstag, 9 Uhr, Saal 203, gemeinschädliche Sachbeschädigung: Dieser vermeintliche Dummejungenstreich war im Herbst in Geringswalde tagelang Stadtgespräch. Vandalen hatten in der Nacht zum 19. Oktober den Rastplatz neben dem Bahnwärterhäuschen verwüstet und die überdachte Sitzgruppe aus Holz zerstört. Nicht nur die Ehrenamtler des...