Mitarbeiter der Justiz sind wieder bei der Karrieremesse Rochlitz dabei.
Bild: Hannah Sacht/Archiv
Rochlitz
Vom Abenteuer Grönland bis zum Studium in Freiberg und Mittweida – Fünf Tipps für diese Woche
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Diese Woche ist alles andere als langweilig, auch Wintersport ist noch möglich. Für die Zukunft planen kann man mit Jobmessen in Rochlitz und Freiberg und den Studieninformationstagen.

Der zweite Teil der Ice-Age-Reihe heißt „Jetzt taut’s“. Das trifft nun auch auf Mittelsachsen zu, Schnee und Eis ziehen sich bald zurück. Die Skigebiete wie zum Beispiel in Augustusburg haben auch zum Rodeln noch genügend Schnee. Sicheren Kufenspaß bieten die Eisbahnen im Schlosshof Freiberg und in Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln....
