Lutz Kunath, langjähriger VVGG-Chef, ist in den Ruhestand getreten.
Lutz Kunath, langjähriger VVGG-Chef, ist in den Ruhestand getreten. Bild: Heiko Rebsch
Kerstin Härtel ist Kunaths Nachfolgerin.
Kerstin Härtel ist Kunaths Nachfolgerin. Bild: Daniel Schmitt
Rochlitz
Vom Bürgermeister zum VVGG-Leiter: Lutz Kunaths beeindruckende Karriere endet
Redakteur
Von Holk Dohle
Nach 25 Jahren an der Spitze des VVGG tritt Lutz Kunath in den Ruhestand. Der ehemalige Bürgermeister von Erlbach im damaligen Landkreis Rochlitz führte den Verband durch stürmische Zeiten.

Lutz Kunath (66), langjähriger Geschäftsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain (VVGG), ist zum Jahreswechsel in den Ruhestand getreten. Seine Nachfolgerin ist Kerstin Härtel, die bislang die Niederlassung der Veolia Wasser Deutschland GmbH in Grimma leitete. Veolia ist seit 1999 technischer und kaufmännischer Betriebsführer des
