Anja und Rocco Uhlemann bieten mit „Unser Gut“ in Lunzenau auch einen Hofladen.
Anja und Rocco Uhlemann bieten mit „Unser Gut“ in Lunzenau auch einen Hofladen. Bild: Falk Bernhardt
Rochlitz
Vom Hofladen bis zur Buschmühle: Fünf Tipps für Entdeckungen im Porphyrland rund um Rochlitz
Von Falk Bernhardt
Fahrradkirche, Keramikwerkstatt oder Buschmühle? Am Freitag und Samstag gibt es ganz besondere Entdeckertouren von Lunzenau über Königsfeld bis Zettlitz.

Am Freitag und Samstag kann man in der Region auf Entdeckertour gehen. Anlass sind 30 Jahre europäische Förderung über das Leader-Programm in Sachsen, ein Veranstalter ist das Regionalmanagement im „Land des Roten Porphyr“. So öffnen sich Türen zu etwa 25 Objekten, in denen mit Fördergeld gebaut wurde. Insgesamt sind 70 Stationen...
