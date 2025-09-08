Vom Maurer zum Friedhofsverwalter: Hörigs ungewöhnliche Karriere

Michael Hörig kümmert sich liebevoll um 1500 Grabstellen und majestätische Bäume auf dem Friedhof. Der Geringswalder lebt hier sein Faible für alles Grüne aus. Dabei begann seine Karriere ganz woanders.

Es ist wie Eintauchen in eine andere Welt: Der Friedhof in Geringswalde besticht mit einer ganz eigenen Atmosphäre. Dazu tragen nicht nur die rund 180 Bäume bei, die teils hunderte Jahre alt sind. Die gesamte Anlage, angelegt in den 1890er-Jahren, mit etwa 1500 Grablagern, wirkt gepflegt und durchkonzipiert. Das erste auf dem Friedhof angelegte... Es ist wie Eintauchen in eine andere Welt: Der Friedhof in Geringswalde besticht mit einer ganz eigenen Atmosphäre. Dazu tragen nicht nur die rund 180 Bäume bei, die teils hunderte Jahre alt sind. Die gesamte Anlage, angelegt in den 1890er-Jahren, mit etwa 1500 Grablagern, wirkt gepflegt und durchkonzipiert. Das erste auf dem Friedhof angelegte...