Von Altzella bis Rochlitz: Schlösserland startet in die Saison

Saisonstart in beliebten Ausflugszielen. Doch womit können Sehenswürdigkeiten wie der Klosterpark in Altzella, die Burg Kriebstein und das Schloss in Rochlitz punkten?

Seit Anfang März empfangen Gärten und Parks Gäste, darunter in Lichtenwalde. Im April folgen Burgen und Schlösser. Die „Freie Presse“ zeigt in einer Auswahl, womit diese glänzen. Seit Anfang März empfangen Gärten und Parks Gäste, darunter in Lichtenwalde. Im April folgen Burgen und Schlösser. Die „Freie Presse“ zeigt in einer Auswahl, womit diese glänzen.