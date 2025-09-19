Von Apfelpresse bis Tortenpokal: So läuft der Erntedank in Schwarzbach bei Rochlitz

Rochlitz
Im Museum Schwarzbach steht am Samstag schon die Apfelpresse. Zum Erntedankfest am Sonntag ist wieder ein Tortenpokal ausgelobt.
In Königsfelder Ortsteil Schwarzbach wird am Sonntag Erntedank gefeiert. Start ist 10 Uhr mit dem Gottesdienst in der Kirche. Von dort führt ein Festumzug mit der Erntekrone ins Freilichtmuseum. Da gibt es Mittag vom Grill sowie Lángos und Suppe. Auf die Gäste warten Kinderschminken, Imkerei und allerlei zum Stöbern und Genießen. 14.30 Uhr...
