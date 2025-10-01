Von Bach bis Mussorgsky: Ein musikalisches Fest in Rochlitz

Ein Bachpreisträger und Musiker der Mittelsächsischen Philharmonie gastieren am 3. Oktober in Rochlitz. Für Kantor Jens Petzl steht fest, faszinierende Musik, um ein historisches Ereignis zu würdigen.

35 Jahre deutsche Einheit, ein Anlass zu feiern. In Rochlitz findet deshalb ab 17 Uhr ein festliches Konzert in der Petrikirche statt; und zwar mit den Blechbläsern der Mittelsächsischen Philharmonie aus Freiberg und dem Organisten und Bachpreisträger Matthias Süß aus Annaberg.