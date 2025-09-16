Von Bomberjacken, Springerstiefeln bis zum Buttersäure-Verbot: Die wichtigsten Vorschriften zum CSD in Döbeln im Überblick

Rochlitz
Der Landkreis Mittelsachsen setzt beim Christopher Street Day in Döbeln auf klare Regeln: Eine Allgemeinverfügung gilt am Samstag für alle Teilnehmer und soll Konflikte verhindern.
Döbeln steht am 20. September im Zeichen des Christopher Street Day (CSD) und Gegenveranstaltungen. Für den Samstag liegen dem Landkreis Mittelsachsen bereits vier Versammlungsanzeigen vor: Die Veranstalter des 4. CSD rechnen ab 13 Uhr mit 750 Teilnehmenden unter dem Motto „Ob Großstadt oder Hinterland, es lebt der queere Widerstand“.
