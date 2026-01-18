MENÜ
David Rausch von der Linksfraktion zeigt das Freibad-Souvenir.
David Rausch von der Linksfraktion zeigt das Freibad-Souvenir. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Von der Berliner Mauer inspiriert: Das besondere Freibad-Souvenir aus Geringswalde
Von Marion Gründler
Seit Anfang September ist das große Schwimmbecken leer und die Beckenkrone abgetragen. Die kann man jetzt als Erinnerung nach Hause tragen.

Die Berliner Mauer ist das Vorbild; und die sogenannten Mauerspechte, die Teile vom einstigen Bollwerk klopften und als Berlin-Souvenirs verkauften. Die Linksfraktion des Geringswalder Stadtrates münzt nun diese Idee auf das Freibad um. „Wir können uns vorstellen, dass Geringswalder und Badegäste aus der Region vom alten Interieur des...
