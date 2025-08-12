Von Flender bis Finanzamt: Erste Ausbildungsmesse an Oberschule Lunzenau

Rochlitz
Die Evangelische Oberschule setzt verstärkt auf Berufsorientierung. Erstmals findet eine Ausbildungsmesse statt, vorerst nur für die Lunzenauer Schüler.
Die Berufsorientierung steht an der Evangelischen Oberschule Lunzenau seit drei Jahren verstärkt im Fokus. Nun gibt es zum ersten Mal eine Ausbildungsmesse in der Bildungseinrichtung – und das bereits am dritten Schultag. Am Mittwoch werden sich von 8 bis 13 Uhr insgesamt 13 Firmen und Institutionen im Schulhaus präsentieren. Dazu gehören zum...
