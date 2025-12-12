MENÜ
  • Von Kronkorken aus Freiberg und der Wintersaison an der Talsperre Kriebstein – fünf gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Weihnachtsmarkt an der Talsperre Kriebstein mit Familie Gilgen aus Kriebethal.
Weihnachtsmarkt an der Talsperre Kriebstein mit Familie Gilgen aus Kriebethal. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Weihnachtsmarkt an der Talsperre Kriebstein mit Familie Gilgen aus Kriebethal.
Weihnachtsmarkt an der Talsperre Kriebstein mit Familie Gilgen aus Kriebethal. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Von Kronkorken aus Freiberg und der Wintersaison an der Talsperre Kriebstein – fünf gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Geschichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und optimistisch stimmen. Hier sind die Anregungen aus dieser Woche mit dem Gymnasium Augustusburg und der Färberei aus Rochlitz.

In jedem Ende wohnt ein Anfang inne. Die Nachricht vom Tod des Märchenkönigs Norbert Hein hat viele Menschen bewegt. Von ihm bleiben aber nicht nur schöne Erinnerungen, sondern auch 53 Textbücher. Seine Stücke will der Mittelsächsische Kultursommer (Miskus) weiter spielen. Und es gibt noch mehr gute Nachrichten zu erzählen.
