Von Ost nach West quer durch Deutschland: Mittelsachse läuft 900 Kilometer von Görlitz bis Aachen

Uwe Kürschner aus Hainichen ist wochenlang unterwegs gewesen - mit wenig Gepäck und Unterstützung aus Geringswalde. Im Ziel erhielt er einen persönlichen Gruß eines Bischofs. Wie schafft man eine solche Tour?

Den Pilgerstab mit der Jakobsmuschel hat er bei seinen Touren stets dabei. „Der hilft auch, um einen Weidezaun runterzudrücken, und um am Abend Wäsche aufzuhängen“, sagt Uwe Kürschner aus dem Hainichener Ortsteil Cunnersdorf. Vor kurzem kam der Pilgerstab wieder zum Einsatz - wochenlang. Den Pilgerstab mit der Jakobsmuschel hat er bei seinen Touren stets dabei. „Der hilft auch, um einen Weidezaun runterzudrücken, und um am Abend Wäsche aufzuhängen“, sagt Uwe Kürschner aus dem Hainichener Ortsteil Cunnersdorf. Vor kurzem kam der Pilgerstab wieder zum Einsatz - wochenlang.